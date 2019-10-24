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24.10.2019 - 12:17 |

Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

MasterChef Türkiye jüri üyelerinden olan Mehmet Şef yarışmanın en sevilen isimlerinden. Yarışmacılara yaptığı eleştiriler ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Şef nerelerde çalıştı?

Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden Mehmet Şef ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. İşte Mehmet Şef ile ilgili merak edilenler...

MEHMET ŞEF KİMDİR?

Bolulu Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.

Yanan minibüs polis aracına çarparak böyle durabildiİstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.
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