06.12.2019 - 10:28 |
Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı ve boyu kaç?
24 Eylül 1996'da İzmir'de doğan Melisa Şenolsun, oyuncu ve 1,70 m boyunda. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başaran Melisa Şenolsun'un boyu kaç? Birkaç diziyle de tanıdığımız Melisa Şenolsun hakkında merak edilenler haberimizde...
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.
SİNEMA
2017 Babam Feride
2019 Güzelliğin Portresi
Televizyon
2015 Tatlı Küçük Yalancılar Hande
2015-2016 Kiralık Aşk Sude İplikçi
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz Ceren
2018 Nefes Nefese Rüya Kıran 2019 Atiye