Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun yaşı ve boyu kaç?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.



SİNEMA



2017 Babam Feride

2019 Güzelliğin Portresi



Televizyon



2015 Tatlı Küçük Yalancılar Hande

2015-2016 Kiralık Aşk Sude İplikçi

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz Ceren

2018 Nefes Nefese Rüya Kıran 2019 Atiye