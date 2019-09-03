MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Merdivenden düştü' dediler! Şok gerçek ortaya çıktı
03.09.2019 - 08:10

'Merdivenden düştü' dediler! Şok gerçek ortaya çıktı

Mardin’de ‘merdivenden düştü’ denilen 11 çocuk annesi Saime Akkurt’u kocasının öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadın 25 gündür yaşam savaşı veriyor.

'Merdivenden düştü' dediler! Şok gerçek ortaya çıktı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Toptepe köyünde yaşayan Saime Akkurt, eşi Medeni Akkurt'un kendisine şiddet uygulaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır eşinden şiddet gördüğü belirtilen 40 yaşındaki Saime Akkurt'un tedavisi Midyat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde 25 gündür devam ediyor. Hastaneye "merdivenden düşme" olarak bildirilen olay daha sonra darp olduğu anlaşılınca hastane yönetimi tarafından jandarmaya haber verildi.

ÇOCUKLARINI DA TEHDİT EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma eşine şiddet uygulayan 42 yaşındaki Medeni Akkurt'u gözaltına aldı. Bir süre gözaltında kalan Akkurt, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Genç kadının kardeşi Abdurrahman Bakır, Medeni Akkurt'un çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürdü. Medeni Akkurt'un serbest bırakılmasına tepki gösteren Bakır, "Kız kardeşimi çocuklarının gözünün önünde darp ediyor. Sonra merdivenden düştü diye hastaneye kaldırıyor. Hastanedeki görevliler şüphelenince dayak yediği anlaşılıyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma o adamı gözaltına alıyor ama sonra serbest kalıyor. Kız kardeşimin ikinci Emine Bulut olmaması için o adamın tutuklanmasını istiyorum. Kendisi zaten uzun süredir kız kardeşime şiddet uyguluyormuş" dedi. 25 gündür hastanede beyin travması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Saime Akkurt'un durumu hala ciddiyetini koruyor.

SABAH

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: 18 yaşındaki gence...İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

2 kadın terörist ikna edilerek teslim oldu

On Numara sonuçları 2 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

On Numara sonuçları 2 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

4 ilde operasyon! Gözaltılar var

4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Köstebek çıktı! Milyarlık yatırımda...

Köstebek çıktı! Milyarlık yatırımda...

Sıradaki Haber