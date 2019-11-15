15.11.2019 - 06:45 |
Mersin hava durumu! Gece saatlerine kadar devam edecek
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Mersin'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyu devam edecek. Mersin'deki sağanak yağış nedeniyle Meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.
Mersin'de bugün il genelinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Son değerlendirmelere göre Mersin'de sağanak yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ihtimallerine karşı Mersin için uyarı yayınladı.
SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Mersin'de sağanak yağış gece saatlerine kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ise güneşli hava etkisini sürdürecek.