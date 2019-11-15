Mersin'de bugün il genelinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Son değerlendirmelere göre Mersin'de sağanak yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ihtimallerine karşı Mersin için uyarı yayınladı.

SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Mersin'de sağanak yağış gece saatlerine kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ise güneşli hava etkisini sürdürecek.