Mert’in boğazından iki kapak çıktı

İfade alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nden yapılan açıklamada, kantinin, okuldaki komisyon tarafından 15 Kasım’da denetlendiği bildirilmişti. Okul müdürü ve kantini denetleyen heyetin “görevi ihmal” suçundan şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. Kantin işletmecisi hakkında ise, “taksirle ölüme sebebiyet vermek”ten soruşturma açıldığı ve ifadesine başvurulduğu bildirildi. Kantincinin öğrencinin ölümüne neden olan çikolatayı kendisinden satın almadığını iddia ettiği öğrenildi. Bu ifade doğrultusunda Mert’in “şırınga çikolata”yı kantinden alıp almadığının belirlenmesi için öğretmenleri ve arkadaşlarının tanık olarak dinleneceği belirtildi.

‘Yasaklansın’ yazısı

Ankara’dan sonra Diyarbakır’da da benzer şekilde bir öğrencinin öldüğünün öğrenilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılığın çocuklar için hayati risk taşıyan bu ve benzeri ürünlerin okul kantinlerinde satışının yasaklanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bir yazı göndereceği öğrenildi.

Acılı aile şikâyetçi

Ölen Mert Yağız Köksal’ın (7) annesi Şükran Köksal, çikolatayı üreten firmadan şikayetçi olacaklarını belirterek, “Diğer annelerin babaların canı yanmasın, yetkililer ne gerekiyorsa yapsın. Gitti, ciğerimiz söküldü. Çocuğum nefessiz kaldı” dedi. Baba Faruk Köksal da “Ciğerimiz yanıyor. Biz de çocuğumuzun acısıyla ölüyoruz. Müdahalede bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Şükran Köksal şunları söyledi: “Daha önce Mert’in çantasında bu şırıngadan görmüştüm, şekil vermek için kullanılan oyun hamuru aparatlarından sanmıştım. ‘Çikolata anne, kantinden aldım’ demişti. Ben de ‘Bir daha böyle pis şeyler alma’ diye kızmıştım ama gitmiş almış yine. Öncelikle bu çikolatayı üreten firmayı şikayet etmeyi düşünüyoruz. Olay sırasında o katta nöbetçi öğretmen de yokmuş, aslında olması gerekiyor. Sağlık ocağına götürmüşler ama orada hiçbir şey yapamamışlar. Belki zaman kaybı oldu. Ambulansta kalbi durmuş zaten.”

Baba Faruk Köksal ise “Müdahalede eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Hastanede bile görememişler, otopside çıktı parça” dedi. Köksal, okullarda ilk yardım yapacak görevli bulunması gerektiğini de söyledi. - DHA

Firma müdüründen açıklama

‘Sorumluluğumuzun arkasındayız’

Kocaeli Gebze’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde “şırınga çikolata” üretimi yapan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun şunları söyledi: “Savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Ürünümüz bakanlığın izniyle üretilmektedir ve ihraç edilmektedir. Avukatlarımız konuyu takip ediyor. Sorumluluğumuzun arkasındayız, adli tıp raporunu bekliyoruz.” -HALUK TURGUT DHA

Kantincilerden yeni yönetmelik talebi

Olay, okul kantinlerinde satılan ürünleri gündeme getirdi. Kantinciler, yeni bir yönetmelik hazırlanmasının önem taşıdığını, işletmecilerin de dönüşüme ayak uydurması gerektiğini bildirdi.

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, bu gibi ürünler için sadece kantinlere yasak getirilip ceza verilerek sorunun çözülemeyeceğini ifade etti. Şahin, çocukların bu tür tehlikelerden korunması için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Yavrularımızı aynı tehlikeyle yüz yüze bırakmamak, daha sağlıklı beslenme ortamları hazırlamak için yetkilileri ülke gerçeklerine uygun bir Kantin Yönetmeliği hazırlamaya, kantin işletmecisi üyelerimizi de mesleğin dönüşümüne ayak uydurmaya davet ediyorum. Bunun için okul kantinlerine yönelik denetimler okul çevrelerindeki bakkallarda da uygulanmalı. Bazı ürünlerin satışına kantinde yasak konulup, bakkalda izin verilirse, tüm kantinler kapatılsa dahi sonuç yine hüsran olur.” -ANKARA Milliyet