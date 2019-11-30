30.11.2019 - 11:59 | | DHA
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sarı alarm...
Meteoroloji İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Gelen son dakika uyarısına göre, "İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle:
Bugün ( 30.11.2019 Cumartesi) öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.