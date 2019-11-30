Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sarı alarm...

Meteoroloji'den yapılan uyarı şöyle:

Bugün ( 30.11.2019 Cumartesi) öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.