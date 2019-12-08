MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illere kar geliyor
ABONE OL
08.12.2019 - 09:42 | | İHA

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illere kar geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleriyle Hakkari çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illere kar geliyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van ilinin güney ilçeleri ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Hakkari’de 4, Bitlis’te 2 ve Muş’ta 5 derece olması beklenmektedir” denildi.

 

 

Bakmayın böyle küçük göründüğüne! Tek ısırıkta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı

Eda Ece kimdir? Eda Ece biyografisi

Eda Ece kimdir? Eda Ece biyografisi

Sevgilisini tüfekle yaraladı! Önce hapis cezası sonra tahliye

Sevgilisini tüfekle yaraladı! Önce hapis cezası sonra tahliye

Tek ısırıkta 150 insanı öldürüyor!

Tek ısırıkta 150 insanı öldürüyor!

Sıradaki Haber