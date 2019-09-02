Meteoroloji uyarmıştı! Ulaşıma kapandı

Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.









Geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI



Meteoroloji, yayımladığı raporla Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış için vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.