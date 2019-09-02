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02.09.2019 - 20:53| İHA

Meteoroloji uyarmıştı! Ulaşıma kapandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji uyarmıştı! Ulaşıma kapandı

Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji uyarmıştı Ulaşıma kapandı



Geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, yayımladığı raporla Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış için vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

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