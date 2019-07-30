Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Edirne, Kırklareli, ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin doğu kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. İşte il il hava durumu ve sıcaklık değerleri...
Hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Yurdun doğu kesimlerinde sıcaklık değerlerinin 2 ila 4 derece artması beklenirken diğer bölgelerde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinde seyretmesi iç ve doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği bilgisi vatandaşlar ile paylaşıldı. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık