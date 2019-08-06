Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son uyarılar! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 24°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık