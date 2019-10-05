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05.10.2019 - 09:40 |

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. Dün öğle saatlerinden itibaren Trakya üzerinden gelen yağışlı hava gece saatlerinde İstanbul'da etkili oldu. Sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürmeye devam etti. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu....

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Yağışların Muğla'nın kıyı kesimimi Antalya'nın ilçeleri, Zonguldak, Bartıni Kastamonu'nınun kıyı kesimlerimde kuvvetli yağış beklendiği Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar bekleniyor. uyarısında bulunuldu.

 METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, sabah saatlerinde Muğla’nın kıyı kesiminde, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ve gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgar, akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin, gece saatlerinden sonra ise Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimi ve Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve Bölgenin güneyinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

 

Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.
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