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18.11.2019 - 15:46 | | AA

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı  ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

 

 

 

 

 

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandıMuğla'nın Datça ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.
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