Meteorolojiden yağış uyarısı | Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Giresun, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Marmara Bölgesinde yarın en yüksek sıcaklık 36 derece ile Tekirdağ'da yaşanacak. Ege, Akdeniz kıyı şeridinde de sıcaklık değerleri gözle görülür derecede artmaya devam edecek. Ege'de Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklık değerlerinin 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise en yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da 40 derece olarak ölçülecek. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika gelişmeleri...

Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



