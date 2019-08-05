MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Yine etkili olacak
05.08.2019 - 20:30| AA

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Yine etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Yine etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Kuzeydoğu ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esecek.

 

Muğla'da orman yangınıMuğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şırnak'ta terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonu! 1 doktor ve 3 sağlık görevlisi tutuklandı

Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri

Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri

Son dakika | Muğla'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika | Muğla'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Salı günü için uyarı

6 Ağustos hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Salı günü için uyarı

Sıradaki Haber