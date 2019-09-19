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19.09.2019 - 10:45 | | DHA

Metrobüste kan aktı! Başka bir araca binerek kaçtı

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis, olayın ardından başka bir metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Metrobüste kan aktı! Başka bir araca binerek kaçtı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı.

Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadetdere Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi.

Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden 1'i Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı. 2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metrobüste kan aktı Başka bir araca binerek kaçtı

Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. Yaralı ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Metrobüste kan aktı Başka bir araca binerek kaçtı

 

 

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