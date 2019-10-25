Milyonluk vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların kredi kartlarının kopyalanıp hesaplarının boşaltıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Romanyalı iki şüphelinin de bulunduğu dört şebekeyi takibe aldı.



Şebekelerden birinin, restoranlara motokurye olarak eleman yerleştirdiği, bu elemanlara yazılımı değiştirilmiş kart kopyalayan POS cihazları verdiği, elemanların da müşterilerin kartlarını cihazlarda kopyaladıkları tespit edildi. Bu yöntemle 100’e yakın vatandaşın kartını kopyalayan şebekenin beş üyesi gözaltına alındı.



‘Hediye kazandınız’



İkinci operasyon ise internet üzerinden kart kopyalayan şebekeye oldu. Oltalama adı verilen yöntemle, internette bulunan banka ve alışveriş sitelerinin kopyasını yapıp sosyal medya üzerinden “Hediye kazandınız”, “Düşük krediye hak kazandınız” gibi reklamlar gönderen üç kişilik şebekenin gönderilen reklama inanarak, linki tıklayan vatandaşların hesap bilgisi ve şifrelerini kopyalayıp ardından hesapları

boşalttıkları belirlendi.



‘Temassız’ oyunu



Polisin üçüncü operasyonu kredi kartlarının temassız özelliklerinden yararlanarak bankaları dolandıran üç kişilik bir şebekeye oldu. Çıkarttıkları kredi kartlarını temassız işleme açtırıp, bir süre sonra kayıp başvurusunda bulunan ve yeni kart çıkartan şebeke üyelerinin, kayıp başvurusunda bulundukları ancak temassız işleme kapattırmadıkları için işleme açık olan eski kartlarla on binlerce liralık temassız alışveriş yaptıkları belirlendi.



Kask ele verdi



Son operasyon ise ATM faresi olarak adlandırılan yöntemle kart kopyalayan başka bir şebekeye oldu. ATM’lere yerleştirdikleri kopyalama cihazı ve kamera aparatlarıyla işlem yapan vatandaşların kartlarını kopyaladığı ve kameralara yakalanmamak için kask kullandığı belirlenen üç kişi yakalandı. Üç ATM faresi, kaskın özelliklerinden satın alındığı iş yerine ulaşılarak ele geçirildi. 300 vatandaşı 1 milyon lira dolandıran

4 şebekeye mensup 14 kişi tutuklandı.