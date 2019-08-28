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28.08.2019 - 22:16| AA

Minik caretta caretta'lar denize kavuştu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince birine uydu takip cihazı yerleştirilen 6 yetişkin ile 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

Minik caretta caretta'lar denize kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki DEKAMER'de farklı nedenlerle yaralanan "Dalyan", "Hasan Efe", "Nazo", "Tuba", "Diana" ile "Özgün" isimleri verilen caretta carettaların tedavileri tamamlandı.

ADI TUBA

DEKAMER görevlilerince İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen "Tuba" adlı kaplumbağaya uydu takip cihazı yerleştirildi. Daha sonra düzenlenen törenle 6 yetişkin ile yuvadan çıkan 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

Minik caretta carettalar denize kavuştu


 DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 deniz kaplumbağasını iyileştirerek doğal yaşamına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Denize bırakılan kaplumbağaların bazılarının 3-4 ay bazılarının da bir yılı aşkın süredir tedavi edildiğini belirten Kaska,

"Denize bırakılan kaplumbağaların birine uydu takip cihazı takıldı. Gittiği yerler, nerelerde kışladığı, nerelerde beslendiğini takip etme şansımız olacak. Bin yavrudan ancak bir tanesi bu gönderdiğimiz yetişkinler seviyesine gelebiliyor. Bu nedenle bir yaralı kaplumbağayı kurtarmak demek, neredeyse bin yavruya 25 yıl bakarak doğada kalmasına eş değer bir katkı veriyor." diye konuştu.

Kaska, bugün itibarıyla merkeze yaralı gelen 357 kaplumbağanın 186'sını doğaya gönderdiklerini dile getirdi. Kaska, merkezde 16 yaralı kaplumbağanın bakımının devam ettiğini, yaralı gelen kaplumbağaların yüzde 60'ını iyileştirerek denize bıraktıklarını kaydetti.




Minik caretta carettalar denize kavuştu


Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldıMuğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince birine uydu takip cihazı yerleştirilen 6 yetişkin ile 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.
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