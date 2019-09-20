Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakim karşısına çıktı

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukatlarının katılmadığı duruşmada hazır bulunan anne- babaya, mahkeme heyeti, şikayetçi olup olmadığını soracak.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde, su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alıdı. Aydemir, 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Küçük kızın ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

AYDEMİR AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Leyla Aydemir'in ailesinin dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi.

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları soruldu.

ANNE AYDEMİR ŞİKAYETÇİ OLDU

Bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada anne Şükran Aydemir şikayetçi oldu. Aydemir ifadesinde, “Kızımı aç bıraktılar susuz bıraktılar kızıma zulmü yaptılar Allah’a ve devletime güvenip susma hakkımı kullanmak istiyorum. Yapanlardan şikayetçiyim” dedi.

Baba Nihat Aydemir ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, “Bayram namazı mezarlığa gittim. Leyla’nın elinde bir poşet vardı onla birlikte eve bıraktım. Ben başka bir köye gittim. Geldiğimde Yusuf taziye evinin bahçesinde oturuyordu. Ben eşime hazırlanın gidelim dedim. Keşke o köye hiç gitmeseydim. Leyla’yı bulamadık. Sonra her kafadan bir ses çıktı. Leyla orada burada dediler her yere baktık hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim kişiler Ali K. ve Mehmet K.” ifadelerini verdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN BABA AYDEMİR'E ELEŞTİRİ

Mahkemede ciddiyetsiz tavır takınan baba Nihat Aydemir’e mahkeme başkanından uyarı geldi. Mahkeme başkanı, “Ölen kızın babası değilsin de, sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Magazin programlarındaki gibi altını doldurmadan birilerinden şüpheleniyorsun” dedi

Öte yandan, olayla ilgili olarak tutuklanan Mehmet Ali Aydemir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyip, şahit olarak baba Nihat Aydemir’i gösteren Mehmet Ali Aydemir, ifadesinde şunları söyledi:

“Benim bu suçla alakam yok en büyük şahidim babası Nihat Aydemir. Beni hamura babası gönderdi. İmamı getir dedi. Musa Aydemir ile hamura gittim. Hamur girişinde kimlik tespiti yapıldı. Benim gittiğim güzergah ile ablamın evinin alakası yok. Ben eniştemi yoldan aldım. Benim çocuğu ablamın evine götürdüm diye atılan iftiralar gerçek değildir. Saadet ablayla ilişkim olduğunu bu yüzden sustuğunu söylüyorlar. Hepsi benim nasıl abimse Saadet benim ablam. Çocuk kaybolduğu zaman biz çay içiyorduk. Ben 4 yıldır köyde anons yapan kişiyim. Okul aile birliği başkanlığı yaptım çocuğum olmadığı halde. Anons yüzünden bile suçladılar.”

Duruşmada yargılanan 7 sanık hakkındaki suçlamaları reddetti. Babanın şikayetçi olup olmayacağı da duruşma sonunda belli olacak.