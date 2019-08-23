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23.08.2019 - 13:17| DHA

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Mardin’de oyun oynarken düştüğü havuzda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Rabia Kızılboğa'nın organları 4 çocuğa umut olacak.

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Merkez Artuklu ilçesinde yaşaya Abdulkadir ve Nefise Kızılboğa çiftinin tek çocuğu Rabia Kızılboğa, geçen Pazartesi günü evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip, su dolu havuza düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan Rabia, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavi gören Rabia'nın, dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen baba Abdulkadir ve anne Nefise Kızılboğa, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Rabia'nın organları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı. Minik Rabia'dan alınan karaciğer ve böbrekler, 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla İstanbul ve Diyarbakır'a götürüldü.

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Kadın yolcunun telefon numarasını seyahat bilgilerinden ele geçirip, arkadaşlık teklif etti… Cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdi

 

 

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