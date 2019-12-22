Modern Bilimin Öncüleri Sergisi

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı” etkinlikleri kapsamında yer alan ve 4 Kasım 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde bilim, tarih ve sanatseverler buluşacak olan sergi, bir yıl süreyle gezilecek. Proje sahibi Usturlab’ın kurucularından ve serginin kuratörü Sümeyye Ceylan, şunları anlattı:

2 yılda hazırlandı

“Sergimizi iki yıl gibi uzun bir araştırma ve hazırlık aşaması sonucunda hayata geçirdik. Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi sergimizde; cebir, mekanik, tıp, astronomi, fizik gibi disiplinlerin yapı taşlarını inşa eden, farklı kültürlerden birçok bilim ve sanat insanına ilham olmuş ve modern bilim dallarının temelini atmış bilim insanlarını tanıma fırsatı sunduk. Sergide ayrıca, bilim insanlarının Yunan, Hint ve Çin medeniyetlerine ait eserleri inceleyerek ve tercüme ederek kendi medeniyet havzalarına kazandırmaları ve yeni metotlar geliştirmeleri de ele aldık.” Eserlerin “Keşif, Gözlem, İnsan, Sanat ve Medeniyet” olmak üzere beş ana temada yer aldığı, toplam 450 metrekarelik bir alan üzerine kurulu sergi; minyatürler, replikalar, mekanik ve dijital uygulamalarla ziyaretçilerin etkileşim kurabileceği interaktif bir deneyim ortamı sağlıyor.

Cezeri tasarımları

Sergide Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını ve eserlerini ele alan özel bölümün yanı sıra Gök Kubbe, Beytü’l Hikme, İstanbul Rasathânesi, Es-Sûfî’nin Takımyıldızları, Cezerî’nin ve Benî Musa’nın Mekanik Tasarımları, 15. Yüzyılda Bir Doktorun El Çantası, Şifalı Makamlar, Kimya Masası, Öncü Matematikçiler, Seyyahlar ve Kartografya, Ekonomi, Şehircilik gibi alanlar bulunuyor.