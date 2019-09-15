15.09.2019 - 17:59 | | DHA
Motor arızası yapan eğitim uçağı Büyükçekmce'ye indi!
TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15’te öğretmen intibak uçuşu içinBüyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalandı.
Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı. Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulundu. Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı’na götürüldü.
Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorEskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ikinci günü akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterileriyle devam ediyor. Gösterilerde en çok dikkati ise 60 yaşında olan ve MD 500 tipi helikopter kategorisi dünyada tek İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen helikopterle yaptığı güç manevralar büyük beğeni topluyor.