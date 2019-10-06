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06.10.2019 - 04:44 | | DHA

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı... 2 ağır yaralı var

Şişli'de belediyeye ait çöp kamyonuna çarpan motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı... 2 ağır yaralı var

Kaza, Şişli Feriköy Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde 02:45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Şişli Belediyesi'ne ait 34 JE 9403 plakalı çöp kamyonu cadde üzerinde çöp topladığı esnada, üzerinde iki kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 20 BFS 43 plakalı motosiklet, çöp kamyonuna arkadan çarptı. 

İKİ AĞIR YARALI 

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi, ağır yaralandı. Motosiklet ise cadde üzerinde savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Sağlık ekipleri, tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Motosikletteki iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılanan incelemelerin ardından motosiklet ve çöp kamyonu olay yerinden kaldırıldı. 

"YARALILAR SAVRULDU" 

Kazayı gören Ali Demir adlı bir kişi, "Bizim şoför arkadaş, seyir halindeyken motosiklet arkadan hızlı geliyordu. Hakimiyeti kaybettiler. Direk arabanın üzerine geldiler. Arkadan vurur vurmaz kendilerini savurdular. Birisi arabanın altına birisi kenara düştü. Düşen arkadaşın birinin durumu ağır, kırıkları çoktu" dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. 

 

 

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