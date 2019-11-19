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19.11.2019 - 15:51 | | DHA

Motosiklet, kaldırımda taksiyi bekleyen kadına çarptı!

İstanbul Şişli’de yolun sağına yanaşan taksiye çarpmamak için manevra yapan motosiklet, kaldırımda taksiyi bekleyen yolcuya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet, kaldırımda taksiyi bekleyen kadına çarptı!

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi kaldırımda bekleyen müşteri için durdu. Kaldırıma yanaşan taksiye vurmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kadına çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya karışarak kaçan motosiklet sürücüsünü arıyor.

 

 

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