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13.12.2019 - 14:35 | | DHA

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi’nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.

 

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