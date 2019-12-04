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04.12.2019 - 10:39 | | İHA

MSB: 'Edremit’te 21 düzensiz göçmen yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botunda tespit edilen 21 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

MSB: 'Edremit’te 21 düzensiz göçmen yakalandı'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG KUŞADASI karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 21 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."

MSB: Edremit’te 21 düzensiz göçmen yakalandı

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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