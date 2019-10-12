MSB paylaştı: Ahmet kanın yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:





Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ayaklarının tozuyla sınır hattından Ankara’ya dönerek Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk şehidi kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun cenaze törenine katıldı. Bakan Akar ve komutanlar şehidimizin kanının yerde kalmadığı haberini getirerek, tören boyunca şehidimizin babası ve dedesinin yanından ayrılmadı.

Bakan Akar, cenaze töreninin ardından gazetecilerin Barış Pınarı Harekâtı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine, harekâtın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilen vazifeyi tarihine ve değerlerine yaraşır biçimde en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden büyük fedakârlık gösteriyor. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.