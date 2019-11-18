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18.11.2019 - 14:27 | | DHA

MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.

 

Bu kez Rusya! 'Bayrak rezaleti...'Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti.
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