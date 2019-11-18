MSB: Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.