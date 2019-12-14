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14.12.2019 - 12:21 | | DHA

MSB: Resulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da çocuklarla birlikte toplam 79 kişinin göz taramasından geçirildiğini, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildiğini duyurdu.

MSB: Resulayn'da 79 kişi göz taramasından geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göz sağlığı tarama faaliyetlerini sürdüren doktorlarımız Tel Abyad'ın ardından şimdi de Resulayn'daki Suriyeli kardeşlerimiz için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildi" denildi.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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