18.11.2019 - 17:21 | | DHA
MSB: TSK uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" denildi. Açıklamada, Türk askerinin Suriyeli bir çocukla yakından ilgilenmesine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
14 yaşındaki kıza, öz amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş!İzmit’te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.