MSB'den Türk - Rus kara devriyesiyle ilgili yeni açıklama

Bakanlığın Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesinin tamamlanmasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.

MEHMETÇİK KANDİL SİMİDİ DAĞITTI

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde Mevlid Kandili dolayısıyla hazırladıkları kandil simitlerini Tel Abyad ve Rasulayn'da dağıttı.