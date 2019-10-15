15.10.2019 - 21:33 | | DHA
'Mucize' kurtuluÅŸ anbean kaydedildi
BartÄ±n'da kavÅŸakta iki otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu araÃ§lardaki 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±ndaÂ yol kenarÄ±nda bekleyen 1 kiÅŸi,Â son anda kendisini geriye atarak kurtardÄ±. Kaza, Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine anbean yansÄ±dÄ±.Â
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Kaza, dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde, BartÄ±n- Amasra yolu ArÄ±t kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Amasra yÃ¶nÃ¼ne giden otomobilleÂ kavÅŸaktan Ã§Ä±kan otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â Kaza sÄ±rasÄ±nda yol kenarÄ±nda bekleyen bir kiÅŸi, son anda kendisini geriye atarak otomobillerin altÄ±nda kalmaktan kurtuldu.
Kazada, otomobillerdekiÂ 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan mÃ¼dahalelerin ardÄ±ndan yaralÄ±lar, BartÄ±n Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 3 kiÅŸi tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu oldu. Kaza anÄ± bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±.
FETÖ ÅŸüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandÄ±Edirne'nin KeÅŸan ilçesinde, 'dur' ihtarÄ±na uymayan 4 araç sürücüsü, yaÅŸanan kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapÄ±lan aramada yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan 14 kaçak göçmen yakalanÄ±rken, organizatör olduÄŸu belirlenen ve gözaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'ü mahkemece tutuklandÄ±. Tutuklulardan A.A.'nÄ±n eski polis memuru olduÄŸu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleÅŸmiÅŸ 4 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunduÄŸu belirlendi.