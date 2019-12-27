27.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Müfettişlere bilgi verdi
Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişlerine bilgi verdi.
Bakanlık müfettişleri, CHP’li Meclis üyeleri ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı ve belgeleri talep etti. Müfettişlerin, Aygün’ün iddialarında adı geçen CHP’li Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bilgisine başvuracağı öğrenildi.