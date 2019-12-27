Müfettişlere bilgi verdi

Bakanlık müfettişleri, CHP’li Meclis üyeleri ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı ve belgeleri talep etti. Müfettişlerin, Aygün’ün iddialarında adı geçen CHP’li Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bilgisine başvuracağı öğrenildi.