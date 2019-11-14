Müftünün açıklamasına feministlerden tepki

Maşalı’nın sözlerinin, ‘feminizm korkusu’yla ilişkili olduğunu belirten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü şu değerlendirmeyi yaptı: “Akıl dışı söylemleriyle din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayan bu kurumların kendilerini vatandaşlarından ayırdıklarını gözlemliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı akla sığmayan düşünceleriyle insanları inançlarından soğutmaya başladı. Bu ve benzeri açıklamaları yapanlar, önce feminizmin ana felsefesini öğrensin.”

Feminist Avukat Selin Nakıpoğlu da şunları söyledi: “Feminizm tahakkümün karşısındadır, adaletin, eşitliğin, her kim isek özgürce o olabilmemizin peşindedir. Feminizm, hakkında ne kadar şey öğrenirlerse o kadar korkmazlar feminizmden.”

Sosyal Dayanışma Ağı Başkanı Çiğdem Aydın da, “Müftü ailedeki çatışmalar için feministleri değil ekonomiyi, gericiliği suçlasın. Eşcinsellik bir feminist icadı değil, cinsel bir yönelimdir. Müftünün kafası belli ki fazlasıyla karışmış” dedi.