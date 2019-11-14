MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMüftünün açıklamasına feministlerden tepki
14.11.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Müftünün açıklamasına feministlerden tepki

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta, feminizmin aile kurumuna zarar verdiğini belirtip, “Feminist ve Marksist söylem Batı’da çatışmacı bir aile tipini ortaya çıkardı. Günümüzde eşcinsel hareketin aşırı yaygınlaşmasının arkasında da bu zihniyet vardır” değerlendirmesinde bulundu.

Müftünün açıklamasına feministlerden tepki

 

Maşalı’nın sözlerinin, ‘feminizm korkusu’yla ilişkili olduğunu belirten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü şu değerlendirmeyi yaptı: “Akıl dışı söylemleriyle din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayan bu kurumların kendilerini vatandaşlarından ayırdıklarını gözlemliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı akla sığmayan düşünceleriyle insanları inançlarından soğutmaya başladı. Bu ve benzeri açıklamaları yapanlar, önce feminizmin ana felsefesini öğrensin.”

Feminist Avukat Selin Nakıpoğlu da şunları söyledi: “Feminizm tahakkümün karşısındadır, adaletin, eşitliğin, her kim isek özgürce o olabilmemizin peşindedir. Feminizm, hakkında ne kadar şey öğrenirlerse o kadar korkmazlar feminizmden.”

Sosyal Dayanışma Ağı Başkanı Çiğdem Aydın da, “Müftü ailedeki çatışmalar için feministleri değil ekonomiyi, gericiliği suçlasın. Eşcinsellik bir feminist icadı değil, cinsel bir yönelimdir. Müftünün kafası belli ki fazlasıyla karışmış” dedi.

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çalışan annelere destek koşulları | Çalışan annelere destek SGK başvuru

Çalışan annelere destek koşulları | Çalışan annelere destek SGK başvuru

Erdoğan- Trump zirvesinin ardından dikkat çeken 'Ermeni tasarısı' kararı

Erdoğan- Trump zirvesinin ardından dikkat çeken 'Ermeni tasarısı' kararı

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

‘Soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık var’

‘Soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık var’

Sıradaki Haber