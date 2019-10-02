Müge Anlı'dan çok konuşulan tepki: Aramak zorunda değilim!

Müge Anlı, kız çocuk doğurduğu için hamileyken bile eşine şiddet uygulayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke'yi aramaya gelenlere tepki gösterdi.

Eşine hamileyken şiddet uygulayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke'nin kayıplara karıştı. Müge Anlı Akteke'yi aramak için programa gelenlere tepki gösterdi.



Müge Anlı, "Ben her kaybı aramak zorunda değilim. Aramama hakkımı kullanıyorum. Bu duruma bir kere düştüm. O zaman da söyledim bilseydim almazdım diye. Bence siz jandarmaya başvurun çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.