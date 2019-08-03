Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu
Muş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, sudan çıkarılan bir öğrencinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ise ekipler çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, ilçede görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.
Öğrencilerden 3'ünün cansız bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrencinin ise kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.
Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.
MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.
Çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."