MüzeKart fiyatı ne kadar? MüzeKart nereden alınır?

MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına ve K.K.T.C'ye bağlı 300'den fazla müze ve örenyerine bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edilebiliyor.

MÜZEKART FİYATI NE KADAR?

Satın alınan ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart’ın fiyatı Türk vatandaşları için 70 TL’dir. MüzeKart'a internet üzerinden başvurulabildiği gibi satış noktalarından da almak mümkün.

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MÜZEKART YENİLİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 198 müze, 143 düzenlenmiş ören yeri ve Bakanlığın denetimindeki 268 özel müze ile bu alandaki faaliyetleri sürdürdüklerini dile getirerek, Bakanlığın, 2019'da 22,5 milyon lira harcama yaparak 5 yeni müzeyi hizmete açtığını söyledi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Ağrı Doğubeyazıt İshakpaşa Sarayı, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Antalya Kaş Xanthos Örenyeri, Burdur Kibyra Örenyeri ile Çanakkale Assos Örenyeri çevre düzenlemesi ve ziyaretçi karşılama merkezi yapım çalışmaları 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak. 2019 yılının ilk 10 ayında, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yaklaşık 30,4 milyona ulaşarak tarihinde ilk defa 30 milyon seviyesini geçmiştir. Bu rakam 2018'in aynı döneminde 24,6 milyon kişi olmuştu. Müzelerimizdeki ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 23,5, gelirlerimizde ise yüzde 84 oranında artış sağlanmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısının 33 milyonun üzerinde olacağını öngörmekteyiz."

MüzeKart'ın fiyatında bu yıl herhangi bir artış yapılmadığını ve yapılmayacağını vurgulayan Ersoy, "Milli sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren MüzeKart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları MüzeKart ile milli sarayları ziyaret edebilecek." diye konuştu.