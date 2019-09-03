Müziğimizi dünyaya tanıtmak istiyorum

Prof. Dr. Uğur Alpagut 1962, Ankara doğumlu bir müzisyen. 1980 yılında, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü’nü kazanmasıyla müziği hayatının bir parçası haline getirmiş. 2003 yılında bağlama ustası Kemal Bilsel Sarısözen ile kurduğu Anadolu Güneşi Topluluğu’nda keman yorumcusu olarak görev alıyor. Müziğinin yanı sıra Alpagut, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nin Müzik Anabilim Dalı’nda keman eğitimi veriyor. Aynı zamanda, yönetim kurulu üyesi olduğu Müzik Eğitimcileri Derneği ile birlikte çalışarak Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (International Society For Music Education) ISME Konferansı’nın 4 Eylül’de İstanbul’da yapılmasına öncü oldu. Uğur Alpagut ISME İstanbul Konferansı hakkında sorularımızı yanıtladı.

Bir röportajınızda müziğe 18 yaşından sonra başladığınızı söylemiştiniz? Müzik bölümünü seçmeye nasıl karar verdiniz?

Müziğe oldukça geç sayılabilecek bir yaşta, 1980 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü’nde başladım. Buradaki iki yıllık eğitimimden sonra ailevi nedenlerin yanı sıra içerisinde bulunmak istediğim Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne yatay geçiş yaptım. Çünkü Ankara’da çalışacağım değerli müzik ve keman eğitimi duayeni Prof. Dr. Ali Uçan dahil olmak üzere; hocalarımın hocaları, dünyaca ünlü keman pedagogları İgor Ozim ve Max Rostal ile onların yarattıkları ekole dayanıyordu. Böylece, değerli hocalarımın beni kabul etmesi ve eğitimimi onlardan almam, sanat ve bilim yörüngemin oluşmasına son derecede etkili oldu.

Keman ile tanışmanız nasıl oldu? Daha önce sizi kemana götüren bir enstrüman var mıydı?

Kemanla ilk tanışmam, Marmara Üniversitesi’ne giriş sınavları sırasında Prof. Cemalettin Göbelez’in “Senin gözlerinden iyi bir kemancı olacağın belli oluyor” demesiyle ve beni kemana yönlendirmesiyle başladı. Lise yıllarımda gittiğim İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserlerinden ve keman sanatçısı Çağıl Yücelen’le tanışmam da müziğe olan yolculuğumda beni çok etkilemişti. Kemana beni götüren iki müzik aleti ise gitar ve mandolin olmuştu. Bu enstrümanlar, tel parmak ilişkisini ve hislerle önceden elde edilen seslerin sonunda gelişen ezginin zihindeki mimarisini bana erkenden kazandırmıştı.

Halk ezgilerini keman ve piyano kullanarak yeniden yorumladığınız Anadolu Güneşi Topluluğu’ndan kısaca bahsedebilirsiniz?

Anadolu Güneşi Topluluğu, Türk Halk Müziği Uzmanı ve bağlama sanatçısı Kemal Bilsel Sarısözen ile 2003 yılında birlikte kurduğumuz bir topluluk. Biz, bağlama, keman ve piyanoyu bir araya getirerek halk ezgilerinin özünü bozmadan yeniden yorumluyoruz. Grubumuzda, piyanosuyla Kaya Güç, bağlamasıyla Adnan Koç, kavalıyla Cihan Yurtçu, sesiyle Ömer Türkmenoğlu gibi pek çok saygın sanatçımız da yer aldı.

Bundan sonraki süreçlerde neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Bundan sonraki süreçlerde, Türk dünyasının odak noktasında olduğu ve komşu kültürel coğrafyaları da içerisinde bulunduran, kalıcı bir ISME Bölge Konferansı’nı düşünüyorum. En büyük hedefim ise yaptığımız çalışmalarla Türk müziğini dünyaya tanıtmak.

80 ülkeden 3 bin üyesi var

Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği (International Society For Music Education / ISME, hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

ISME, 1953 yılında UNESCO’nun desteğiyle kurulan önemli müzik eğitimi kuruluşlarından birisi. Yaklaşık 80 ülkede 3000 civarında üyesi olan topluluk, düzenli olarak konferanslar, toplantılar ve çeşitli bilimsel, sanatsal etkinlikler düzenliyor. Bu kuruluşun, müzik eğitimi konusunda aklınıza gelebilecek her alanında işlevsel ve uluslararası toplulukları var. Bunlardan bazıları; toplum ve sokak müziği, sınıf içi müzik eğitimi, müzisyen sağlığı gibi pek çok alt komisyon ve yayın… Ben de iki dönemdir, ISME Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Dünyası Temsilcisi olarak faaliyet gösteriyorum.

ISME konferansı yarın başlıyor

Bu yıl ISME’nin İstanbul’da gerçekleşecek konferansında neler olacak?

ISME İstanbul Konferansı, MÜZED ile TÜRKMEB önderliğinde 4-7 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Konferansa Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Brezilya ve Japonya’dan pek çok konuşmacı gelecek ve müzik üzerine konuşmalar yapılacak. Şarkı sözü yazarı ve besteci Vedat Sakman bir konser verecek. Ayrıca ben, Hanife Özbek ve Volkan Gidiş “Grup Sentez” olarak izleyicilerimizin karşısına çıkacağız.