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05.08.2019 - 11:07

Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

Nadide Hayat filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aralık 2015 yılında vizyona giren Nadide Hayat filminin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak yer alıyor. Vizyona girdiği tarihten itibaren 23 hafta boyunca vizyonda kalan film 784.305 seyirci tarafından izlendi. Film gişede 9.474.118,44 TL hasılat elde etti. Peki Nadide Hayat filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

Nadide Hayat filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren film toplamda 784.305 seyirci tarafından izlenirken 9.474.118,44 TL hasılat elde etti. Filmin başrollerinde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sevil Akı, Batuhan Begimgil, Çisem Çancı, Sadi Celil Cengiz ve Tarık Tarcan gibi birbirinden usta isimler yer alıyor

 NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.

 

At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldıDenizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi.
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