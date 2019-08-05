Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

Nadide Hayat filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren film toplamda 784.305 seyirci tarafından izlenirken 9.474.118,44 TL hasılat elde etti. Filmin başrollerinde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sevil Akı, Batuhan Begimgil, Çisem Çancı, Sadi Celil Cengiz ve Tarık Tarcan gibi birbirinden usta isimler yer alıyor

NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU VE BAŞROL OYUNCULARI

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.