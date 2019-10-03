NATO gemileri Çanakkale'de

NATO'ya bağlı İtalyan donanmasına ait A 5329 borda numaralı "ITS VESUVİO", Yunan donanmasına ait M63 borda numaralı "HS KALLISTO", İspanya donanmasına ait M32 borda numaralı "SELLA", İtalya Deniz Kuvvetlerine ait M-5557 borda numaralı "ITS NUMANA 9" ile Türk donanmasından M266 borda numaralı "TCG Amasra" gemileri, saat 09.00 sıralarında arka arkaya Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Gemilere, Sahil Güvenlik ekipleri refakat etti.
Gemiler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleriyle, ziyarette bulunacakları Nara Limanı'na yanaştırıldı.
Sel bölgesini gezen Hintli milletvekili suya düştüHindistan'ın Patna bölgesinde yaşanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulunan bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, bulunduğu botun üstündekilerin dengesini kaybetmesiyle yanındakilerle birlikte suya düştü. O anları, çevredeki amatör bir kamera kaydetti.