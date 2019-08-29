NATO üyeliğimiz unutulmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alımı yapabileceği yönündeki endişe duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir” dedi. Çeviköz dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin dış politikasının küresel ölçekte savurulduğunu ileri sürdü. Çeviköz, şöyle devam etti:



“Bir bakıyorsunuz Türkiye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alıyor, hemen ertesinde ABD ile Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması için çalışmalar başlıyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye ile ABD, kuzeydoğu Suriye’ye yönelik ortak operasyon merkezi kurma kararı alıyor, hemen ertesinde İdlib’de Türkiye’nin askeri konvoyuna saldırı yapılıyor, 9 ve 8 numaralı Türkiye gözlem misyonları Suriye ordusu tarafından kuşatılıyor. Bu defa apar topar telefon görüşmeleri yapılıyor, Türk askerlerini korumak için Rus askerleri Suriye ordusu ile Türk gözlem misyonlarının arasına yerleştiriliyor. Türk askerini, Rus askeri korumaya alıyor. Ardından S-400’lerin ikinci parti teslimatı hız kazanıyor, Rusya’da havacılık fuarına gidilip yeni Rus silahları inceleniyor. Yani bir ABD’ye, bir Rusya’ya mavi boncuk veriliyor. Bu mavi boncuk politikasına da dış politika deniyor.”



Dünyaya mesaj



Çeviköz, Rusya’nın bir yandan Akkuyu Nükleer Santrali, bir yandan Türk Akım Boru Hattı Projesi’yle Türkiye üzerinden enerji ağını genişlettiğini, Havacılık ve Uzay Fuarı’na bir NATO ülkesini en üst düzeyde getirerek tüm dünyaya mesaj verdiğini söyledi. Ancak Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki görüş farklılıklarının devam ettiğini savunan Çeviköz, Rusya’nın, “İdlib’de terör unsurlarının, Suriye yönetimini ve Suriye’deki Rus askeri mevcudiyetini tehlikeye soktuğunu ve onlara saldırılarda bulunduğunu, bunun da Rusya ve Suriye’yi rahatsız ettiğini” dile getirdiğini aktardı. Türkiye’nin ise “bütün suçun Suriye tarafında olduğunu” ifade ettiğini vurgulayan Çeviköz, “Zira iki taraf da biliyor ki Suriye ve İdlib’de bir tür danışıklı dövüş sürüyor” diye konuştu.



‘Emme basma tulumba’



CHP’li Çeviköz, “Türkiye ile Rusya arasında toprak bütünlüğü ifadesinin farklı şekilde anlaşıldığı gün gibi aşikâr. Türkiye, Suriye toprakları içinde kendi kontrolünde bir güvenli bölge istiyor. Böyle bir güvenli bölge, toprak bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. Bağdaşması için Suriye yönetimiyle mutabık kalınması gerekir. Mutabık kalınmadığı müddetçe de emme basma tulumba gibi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde doğuda başka, batıda başka sorunlarla karşılaşmaya devam etmesi mukadderdir” diye konuştu.



‘Sohbet olarak kalsın’



Çeviköz, “Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alma yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna şu cevabı verdi: “Türkiye’nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz. Onun için bu görüşmelerin sadece iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük Türkiye’nin bu şekilde tercihlerini farklı bir yöne doğru değiştirecek adımlar atmamasını temenni ediyoruz.”

