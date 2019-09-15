MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemNe olduğunu anlayamadılar! Anne kızın üzerine düştü
15.09.2019 - 04:37 | | İHA

Ne olduğunu anlayamadılar! Anne kızın üzerine düştü

Bartın'da, kaldırıma düşen 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

Ne olduğunu anlayamadılar! Anne kızın üzerine düştü

Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana gelen olayda caddede bulunan 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması bir anda kaldırma düşmeye başladı. Bu sırada kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik'in (14) başlarına düşen kaplamalar anne ve kızının yaralanmasına neden oldu.

Ne olduğunu anlayamadılar Anne kızın üzerine düştü



Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aynı binadan daha öncede dış cephe kaplaması düşmesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ne olduğunu anlayamadılar! Anne kızın üzerine düştü

Ne olduğunu anlayamadılar! Anne kızın üzerine düştü

Canını kurtarmak isterken canından oldu

Canını kurtarmak isterken canından oldu

Gece yarısı feci kaza! Kimliği bile belirlenemedi...

Gece yarısı feci kaza! Kimliği bile belirlenemedi...

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yara

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yara

Sıradaki Haber