MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemNe olursun acilen gel
04.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Ne olursun acilen gel

Ankara’da bir plazanın 20. katından atıldığı öne sürülen Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili davada, sanıklardan Berk Akand’ın incelenen telefonuna ilişkin hazırlanan rapor Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nca mahkemeye sunuldu.

Ne olursun acilen gel

Whatsapp mesajlarına yer verilen raporda, Akand’ın olaydan 21 dakika sonra kız arkadaşı N.’ye bulunduğu yerin konumunu attığı ve “Ne olursun acil gel” diye mesaj gönderdiği ortaya çıktı. N.’nin de bir gün sonra Akand’a Ölüm Bildirim Sistemi’nde (ÖBS) bulunan ve Çet’in isminin de yer aldığı listenin görüntüsünü gönderdiğine raporda yer verildi. Listede, Çet’in ölüm tarihinin 30 Mayıs 2018 olduğu bildirilirken, “adli olay” ibaresi yer aldı.

Çet ailesinden suç duyurusu

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “ÖBS sisteminden bu bilgileri N. isimli kişiye gönderen şahıs çok önemli. Zira bunlar özel ve herkesin ulaşamayacağı bilgiler. Biz bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İnceleme sonucunda Berk Akand’ın da olay yerinden kaçtığı tespit edildi” dedi. Davada Berk Akand ve Çağatay Aksu tutuklu yargılanıyor.

Ölüm Bildirim Sistemi nedir?

Bildirim sistemi, ölüm istatistiklerinin eksiksiz derlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın birimleriyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu arasında veri alışverişi sağlayabilen, kurumsal yönetilebilen bir web uygulaması.

İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika! Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist öldürüldü

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanında Nedim, Cenk ve Ceren'in karşısına dikiliyor!

Sıradaki Haber