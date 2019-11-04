Ne olursun acilen gel

Whatsapp mesajlarına yer verilen raporda, Akand’ın olaydan 21 dakika sonra kız arkadaşı N.’ye bulunduğu yerin konumunu attığı ve “Ne olursun acil gel” diye mesaj gönderdiği ortaya çıktı. N.’nin de bir gün sonra Akand’a Ölüm Bildirim Sistemi’nde (ÖBS) bulunan ve Çet’in isminin de yer aldığı listenin görüntüsünü gönderdiğine raporda yer verildi. Listede, Çet’in ölüm tarihinin 30 Mayıs 2018 olduğu bildirilirken, “adli olay” ibaresi yer aldı.

Çet ailesinden suç duyurusu

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “ÖBS sisteminden bu bilgileri N. isimli kişiye gönderen şahıs çok önemli. Zira bunlar özel ve herkesin ulaşamayacağı bilgiler. Biz bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İnceleme sonucunda Berk Akand’ın da olay yerinden kaçtığı tespit edildi” dedi. Davada Berk Akand ve Çağatay Aksu tutuklu yargılanıyor.

Ölüm Bildirim Sistemi nedir?

Bildirim sistemi, ölüm istatistiklerinin eksiksiz derlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın birimleriyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu arasında veri alışverişi sağlayabilen, kurumsal yönetilebilen bir web uygulaması.