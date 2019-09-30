Ne zaman askere gideceğim? Sevk evrakımı ne zaman alacağım?

Ne zaman askere gideceğim sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kasım celp döneminde silah altına alınacak olan yükümlerin askerlik yapacakları sınıflandırma sonuçları ve birlik ve kışlalara teslim olacakları tarihler geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki Kasım celp döneminde ne zaman askere gideceğim?

Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden;

Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.