Nefes kesen kovalamaca! Araç hırsızı böyle yakalandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde meydana geldi. Azeri asıllı Türk vatandaşı Bahtiyar Muradov'a ait küçükbaş hayvan çiftliğine gelen Halil D., işçilerin kaldığı eve girdi. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Halil D., evin önündeki 06 AE 1205 plakalı hafif ticari aracı çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine Bahtiyar Muradov, otomobiline binip, hırsızın peşine düştü.

TABANCAYLA ELİNE VURUP DÜŞÜRDÜ

Polise ve jandarmaya da haber veren Muradov, yaklaşık 10 kilometre sonra otobana çıkmak üzere olan Halil D.'nin kullandığı aracın önünü kesti. Halil D., aracı Muradov'un üzerine sürdü. Otomobilinden inen Bahtiyar Muradov, elini hafif ticari aracın camından sokarak, kontaktaki anahtarı almaya çalıştı. Bu sırada Halil D. üzerindeki tabancayla eline vurduğu Muradov'u yere düşürdükten sonra araçla kaçmayı sürdürdü.

POLİSİ GÖRÜNCE GERİ VİTESE TAKTI

Termessos Antik Kenti kavşağında uygulama yapan polis, çalınan aracın kendilerine doğru geldiğinin bildirilmesi üzerine önlem aldı. Kontrol noktasını fark eden Halil D., polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracı geri vitese taktı. İlk kavşakta güzergahını değiştiren Halil D., bu kez Korkuteli istikametine doğru kaçmaya başladı.

ARAÇTAN ÇIKMAYINCA POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ

Polis ve jandarmanın yaklaşık 30 kilometrelik takibinin ardından Halil D., Cehennem Deresi mevkiinde önünde seyreden tankere yandan çarptı. Halil D.'nin kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarında durdu. Halil D., araçtan çıkmamak için polis ve jandarma ekiplerine direndi. Polis havaya ateş açarken, araçtan karga tulumba indirilen Halil D. gözaltına alındı. Halil D., daha sonra jandarmaya teslim edildi.

ÇİFTLİK SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Bahtiyar Muradov, kovalamacanın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Çiftlikte hayvanları kontrol ederken, köyün marketçisi bizi aradı. Aracımızın çalındığını ve köy içinde tehlikeli şekilde kullandığını ihbar etti. Biz de bir yanlışlık olabileceğini söyledik. Aracın yerinde olmadığını görünce çalındığını aldık. Ben otomobilime binerek köy içerisinde aracı bulmaya çalıştım. Köylüler aracın Antalya istikametine doğru gittiğini söyledi. Kısa süre sonra araç görüş mesafeme girince polis ve jandarmayı arayıp yer bildirdim. Otobana çıkmadan önce aracın önünü kestim, ancak bana mukavemette bulunarak aracıma çarptı ve kaçmayı sürdürdü. Termessos Antik Kenti kavşağında uygulama yapan polis ekiplerine takıldı. Polislerin 'dur, teslim ol' uyarısını dinlemeyerek bu kez Korkuteli istikametine kaçmaya başladı. Biz de polislerle birlikte aracı kovalamaya başladık."

Zanlı aracı çok tehlikeli kullandığı için yaklaşmakta zorlandıklarını sözlerine ekleyen Muradov, “Öndeki tankere çarpınca araç kontrolden çıktı. Yolun kenarında durdu. Polisler de silah çekerek onu etkisiz hale getirdi. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Daha önce alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ölümlü trafik kazasına yol açtığı belirlenen Halil D., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.