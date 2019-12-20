Nitelik kodu nedir? ÖSYM EKPSS nitelik kodları

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları için ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme yapılacaktır. 2016- EKPSS veya 2018- EKPSS'ye girmiş veya 2019-kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapılmış olması gerekiyor.

EKPSS başvuruları 19-23 Aralık tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23.59'a kadar yapılacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU ve NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, EKPSS’ye ön lisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır.

EKPSS NİTELİK KODLARI

7361 NİTELİK KODU

“7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)” nitelik kodunun istenildiği Avukat kadrosunu tercih edecek adaylarin; 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve Avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.

7363 NİTELİK KODU

“7363 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adayların; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nin 76’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilen; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına alınacak engelli sivil personelde, engelli raporu verilmesine esas teşkil eden hastalıklar, ruh sağlığı ve hastalıkları hariç, rapor kararlarında dikkate alınmaz. Bunların dışındaki hastalıklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, bu kadrolara yerleştirilmeleri durumunda; “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu almaları gerekmektedir.

7365 NİTELİK KODU

“7365 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü)” nitelik kodunun istenildiği kadrolara; “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer verilen; “Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükmü ile 7’nci fıkrasında yer verilen; “Engelli personel olarak Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olanlarda, psikiyatrik hastalıklar açısından engel oranı bulunanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükümleri gereğince atama yapılmaktadır.

7248 NİTELİK KODU

“7248 (Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak) ve/veya 7300 (Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır) nitelik kodlarının yer aldığı kadrolarda vardiya sistemi uygulanmaktadır. Bu kadroları tercih edecek adayların; bu sistemde çalışmayı kendi istekleri ile

kabul ettikleri sayılır.

2049 NİTELİK KODU

Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), İmam Hatip Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, İmam Hatip Lisesi Programı mezunu adaylar, alanlarına bağlı kalmaksızın “2049” nitelik kodunun yer aldığı kadroları tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

7233 NİTELİK KODU

“7233 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak” nitelik kodunun talep edildiği kadroları tercih edecek adayların; imam hatip lisesi veya ilahiyat önlisans mezunu olmalarının yanında bu koşulu da taşımaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmadığı halde bu kodun yer aldığı kadroları tercih ederek yerleştirmesi yapılan adayların atamaları yapılamamakta olup; adaylar yerleştirmeye esas bu puanlarını da bir daha kullanamamaktadır.