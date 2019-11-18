O illerde telafi eğitimleri başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl başlatılan uygulama kapsamında okullar, 15 Kasım Cuma ilk ara tatile girdi. Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Silopi’deki 15 okulda ise 2 bin 190 öğrenci için bugün telafi eğitimi için ders zili çaldı. Köy okulundaki öğrenciler eksik kalan konuların telafisi için ders başı yaptı. Kavallı İlk ve Ortaokulu'nda eğitm alan öğrencilerden Elif Saruhan, telafi eğitimi için okula geldiklerini belirtirken Merve Kalenderoğlu da "Daha önce tatil yapmıştık. Derslerimizi işleyememiştik. Şimdi o derslerimizin telafisini yapıyoruz" diye konuştu.

Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan da, 15 okulda 2 bin 190 öğrencinin bugün telafi eğitimi için ders başı yaptığını açıkladı.

ŞIRNAK

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alması ile sınır hattına yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda da verilen ara, bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından sona erdi. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için ise telafi eğitimleri başladı. Bugün Türkiye genelindeki tüm okullar 1 haftalık ara tatile girerken, Akçakale'de 111 okulda bin 736 öğretmen, bin 109 derslikte 39 bin 514 öğrenciye telafi eğitimi vermeye devam ediyor.

Okullarında eğitime devam eden öğrenciler akranları ile aynı ders programında yaşadıkları gecikmeyi telafi edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.