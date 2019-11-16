16.11.2019 - 11:33 |
O Ses Türkiye 13. bölüm fragmanı | Yeni bölümde sürpriz yarışmacılar...
O Ses Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'nin 13. bölümünde yine birbirinden güçlü sesler jüri üyelerini döndürmeye çalışacak. İşte O Ses Türkiye 13. bölüm fragmanı...
TV8'in ses yarışması O Ses Türkiye bu sene çok iddialı. Bu akşam 13. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye'de birbirinden güçlü sesler bir sonraki tura geçmek için yarışıyor.
Beyaz'ı etkileyen o yarışmacı kim? Seda Sayan hangi yarışmacı için jüri üyelerini blokluyor. Beyazıt Öztürk'ü heyecanlandıran olay ne? Merak edilen tüm soruların yanıtı bu akşam O Ses Türkiye'de...
O SES TÜRKİYE 13. BÖLÜM FRAGMANI
Babasıyla çektiği videodan sonra, başına gelmeyen kalmadı!Konya'da yaşayan güzellik uzmanı Özlem Bademci (26), fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca, kendisini hemşire zannedenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.