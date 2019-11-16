O Ses Türkiye 13. bölüm fragmanı | Yeni bölümde sürpriz yarışmacılar...

TV8'in ses yarışması O Ses Türkiye bu sene çok iddialı. Bu akşam 13. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye'de birbirinden güçlü sesler bir sonraki tura geçmek için yarışıyor.

Beyaz'ı etkileyen o yarışmacı kim? Seda Sayan hangi yarışmacı için jüri üyelerini blokluyor. Beyazıt Öztürk'ü heyecanlandıran olay ne? Merak edilen tüm soruların yanıtı bu akşam O Ses Türkiye'de...

O SES TÜRKİYE 13. BÖLÜM FRAGMANI