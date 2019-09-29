MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemO ülke 6,8 ile sallandı
29.09.2019 - 20:26 | | AA

O ülke 6,8 ile sallandı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

O ülke 6,8 ile sallandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 10.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün Constitucion şehrinin 66 kilometre batı-güneybatısında yer aldığı, yerin 16,5 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin sahil şeridini ve 360 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Santiago'daki binaları sarstığı bildirilirken, henüz hasar raporunun olmadığı aktarıldı.

Şili ulusal acil durum ajansı, depremin ülkenin orta ve güney kesimi boyunca hissedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili-Arjantin sınırında birkaç gün önce 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendiMuğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 5. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında ''Yayla Kavunu Yarışması'' düzenlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

İçişleri Bakanı Soylu Trabzon dernekleriyle buluştu

İçişleri Bakanı Soylu Trabzon dernekleriyle buluştu

O ülke 6,8 ile sallandı

O ülke 6,8 ile sallandı

Terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütüne bir darbe daha

Sıradaki Haber