Oda+eğitim konaklama

Son yıllarda otel ve pansiyon fiyatlarının artmasıyla daha uygun fiyatlı konaklama fırsatı arayan seyahatseverler, çeşitli uygulamalara yöneldi.

2008’de paylaşacak yeri olan 2 tasarımcının üç seyahatseveri ağırlamasıyla başlayan Airbnb ev kiralama, İstanbul’daki turistlerin kullandığı uygulamalar arasına girdi. Ayrıca son zamanlarda ev sahipleri, turistlere yemek eğitiminden fotoğraf ve video çekimine tarihi ve kültürel yürüyüşten kahve falına, yogadan ebru sanatına, bar gezisinden el işi, heykel derslerine kadar deneyimleri belli bir ücret karşılığında sunuyor. Taleplerin yoğun olduğu deneyimlerden memnun ayrılan turistler ise, internet sitesindeki yorumlarında bir sonraki yıl gelmenin hayaliyle beklediklerini söylüyor.

Mülteci ile aşçılık

Evinin bir odasını kiralayan ev sahipleri arasında en dikkat çekici isim Suriyeli Ahmet. Beş yıl önce Suriye’den Türkiye’ye gelen Ahmet Araman (27), hem evinin bir kısmını kiraya veriyor hem de geleneksel Suriye yemeklerini misafirlerine sunuyor. “Mülteci ile Suriye Aşçılık Kursu” adı altında evinde 240 TL’ye Suriye yemeklerini öğreten Ahmet, “Hem konaklama, hem de yemek hizmeti sunuyorum. Daha çok Şam yöresinden yemek yapıyorum. Gelen turistler memnun ayrılıyor. Normalde İngilizce öğretmeniydim. ABD’ye dönen turistler beni arayarak ‘Seneye tekrar geleceğiz’ diyorlar” şeklinde anlatıyor. Ahmet’e geçtiğimiz hafta konuk olan Californiyalı Kate ise, “Ahmed’le yemek pişirirken çok eğlendik. Evi inanılmaz derecede temiz ve rahat. Bize Suriye’deki yaşam ve İstanbul’da bir mülteci olarak yaşam hakkında çok şey öğretti. Tekrar gelmeyi planlıyorum” diyor.

Büyükada’da oturan İbrahim, genellikle Ortadoğu, Ege, Balkan ve Karadeniz bölgesindeki soğuk ve sıcak mezelere hakim.

Büyükada’da pazar gezisi

Kurslara katılanlarla birlikte pazardan alışveriş de yapan İbrahim, İngilizce de verdiği derslerde dört saatliğine 240 TL alıyor. İbrahim, “Yıllardır arkadaşlarım ve ailem için yemek yapıyorum. Geçen sene bu yeteneklerimi, İstanbul’u ziyaret eden insanlarla paylaşabileceğim eğlenceli bir atölye çalışmasına dönüştürmeye karar verdim” dedi.

İbrahim’den ders alan Rus vatandaşı Aleksandr ise, “Kız arkadaşım yemek yapmayı seviyor ve sıkıcı mıknatıslar yerine, Türkiye’den bir kültür parçacığı getirdi. İbrahim’in, en sofistike mutfak hayranlarına bile, Türk mutfağının her türlü yemeğini sunabileceğine eminim” diye yazdı.

Doğum haritası

Özge, dört yıl bir şirkette çalıştıktan sonra istifa ederek astrolojiye merak sarmış. Özge, “Ruhun Astroloji Yolculuğu” adıyla oluşturduğu sayfasında Cihangir’de 160 TL’ye insanların doğum haritasının temellerini çıkarıyor. Özge, “Astroloji sadece sizin Güneş burcunuz değildir. Aslında doğum haritanızın her bir kısmı kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları veriyor. Birlikte gezegenlere, tabelalara ve evlere nasıl bakılacağını öğreneceğiz. Astroloji kişiliğinizin sizi benzersiz kılan kısımlarını bir araya getireceğiz. Düşünce tarzınız, romantik tarzınız ve daha fazlası temel konulara gireceğiz” diyor.

Kahve falına ilgi

Miko ve Roza ise turistlerin uğradığı falcılardan. Roza, 170 TL’ye Türk kahvesi falı bakıyor. Rusya’dan gelen ve Roza’ya fal baktıran Aleksandra, “Kahve okumanın tarihçesi ve psikolojisine çok ilginç bir giriş yapıldı. Roza, bana Türk kahvesi pişirmek ve geri döndüğümde bardak okumak için bazı ipuçları verdi. Roza, kahve geleneğine gerçekten tutkuyla bakıyor ve sözünü açık bir yürekle ve Türk misafirperverliği ile paylaşıyor” diyor.

Tuğba Damla ise, Cihangir’deki evinde yoga dersi veriyor. Hindistan’da yoga öğretmenliği eğitimini alan Damla, bir saatlik yoga dersine karşılık 100 TL alıyor.