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16.08.2019 - 08:01

ODTÜ’nün iki projesine AB’den hibe desteği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında iki ayrı proje için hibe desteği kazandı.

ODTÜ’nün iki projesine AB’den hibe desteği

ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (GÜNAM) Prof. Dr. Derek K. Baker’ın koordinatörlüğünde yürütülen ve birçok araştırmacının dahil olduğu “SolarTwins” projesi bu projelerin ilki. Üç yıl sürecek proje ODTÜ-GÜNAM’ın Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemleri (CST) araştırma laboratuvarının bilimsel mükemmelliğini ve yenilikçilik kapasitesini CIEMAT-PSA (İspanya) ve DLR (Almanya) ile gerçekleştirilecek eşleşme faaliyetleri ile pekiştirerek, Avrupa’nın CST teknolojilerindeki lider konumunu güçlendirmek üzere tasarlandı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Salihoğlu ve ekibinin, “H2020-LC-BG-09-2018” çağrısı kapsamında verdiği “Black Sea CONNECT: Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea” başlıklı proje önerisi ise Avrupa çapında desteklenmeye hak kazanan tek proje oldu. Karadeniz için alanında yapılacak ilk çalışma olan, üç yıl sürecek projeyle Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası’nın geliştirilmesinin koordinasyonu ve Karadeniz’de mavi büyümenin gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

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